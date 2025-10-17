Niveau d'eau bas du fleuve

La Commission mixte internationale a exceptionnellement ouvert les vannes du lac Ontario, une première depuis 2012, pour remonter temporairement le niveau du fleuve Saint-Laurent entre Cornwall et le lac Saint-Pierre, facilitant la navigation de plaisance.

Cette mesure d’urgence, limitée à 36 heures, répond à une sécheresse sévère touchant l’Ontario, le sud du Québec, la Montérégie, l’Estrie, la Gaspésie, le Bas-Saint-Laurent et les Maritimes, causée par un déficit de précipitations depuis mi-juillet.

Écoutez le professeur d’hydroclimatologie à l’UQAM, Philippe Gachon, faire le point vendredi au Québec maintenant.