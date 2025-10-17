Bien-être des aînés

L'ancien ministre de la Santé, Gaétan Barrette, réagit au faible budget alloué de 2,48$ par repas et dénonce l'abandon d'une partie de sa réforme, notamment la fin du mandat de formation de l'Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec (ITHQ) qui devait professionnaliser les cuisines.

Il soutient que la formation des cuisiniers pour la salubrité et la qualité est primordiale. «J'ai vu des gens qui étaient hyper bien attentionnés, mais qui ne savaient pas cuisiner. Alors, d'où l'idée d'avoir une formation pour tous ces gens-là», souligne-t-il.

Écoutez Gaétan Barrette, ancien ministre de la Santé et des Services sociaux, parler des repas servis en CHSLD.

