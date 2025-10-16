Katy Perry et Justin Trudeau

Après «I Kissed a Girl», la chanteuse Katy Perry pourrait vraisemblablement chanter «I kissed Justin». Justin, comme dans Justin Trudeau.
Écoutez Henry Arnaud commenter les événements qui semblent confirmer de plus en plus cette liaison avec Catherine Beauchamp et Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Des photos entre Justin Trudeau et Katy Perry sur un yacht en Californie
- Des échanges de textos révélés par le magazine People
- Et des déclarations implicites de Katy Perry lors d’un concert en Angleterre
- Une relation qui pourrait durer, selon Henry Arnaud.