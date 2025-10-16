Le président américain Donald Trump a souligné sur Truth Social jeudi qu'il rencontrerait éventuellement le président russe Vladimir Poutine à Budapest au sujet de la guerre en Ukraine.
Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez en discuter lors du segment de la bonne nouvelle du jour, jeudi à La commission.
«Moi, je considère comme une bonne nouvelle cet espoir suscité par une autre rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Je sais ce que vous allez dire : "Nathalie. Tu crois encore au Père Noël?" Peut-être, mais tout de même. Les canaux de communication sont encore ouverts entre Moscou et Washington.»