Vêtements de mondire qualité

Shein et Temu: une menace pour l'organisme Renaissance?

le 16 octobre 2025 14:42

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
L'organisme Renaissance, qui continue son expansion, s'inquiète d'un problème à l'horizon : la montée en popularité des vêtements de basse qualité vendus par Shein et Temu.

L'organisme Renaissance, qui continue son expansion, s'inquiète d'un problème à l'horizon: la montée en popularité des vêtements de moindre qualité vendus par Shein et Temu. 

Écoutez Éric St-Arnaud, directeur général de Renaissance, aborder le sujet jeudi, à La commission.

«C'est pas juste un enjeu pour les organisations locales comme la nôtre, mais c'est un enjeu citoyen. Ce sont des taxes municipales en moins et des déchets qui augmentent. Qu'est-ce qu'on va faire avec notre planète et nos systèmes sociaux, si, au bout du compte, on n'a pas compris qu'il y a un écosystème complet? Je ne voudrais pas juger les gens, j'aimerais leur donner de l'information pour que l’on comprenne qu'acheter c'est voter.»

Éric St-Arnaud

Aussi dans ce segment : 

  • L'effet de Renaissance sur la réintégration dans le marché du travail.

