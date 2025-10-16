Canadiens contre Predators

Les Canadiens de Montréal accueilleront les Predators de Nashville jeudi soir au Centre Bell. Le tricolore parviendra-t-il à singer une quatrième victoire de suite?
Écoutez Martin McGuire mettre la table pour cette rencontre au micro de Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez.
«Il faut être un peu conscient qu'il y a eu un peu de magie dans le dernier match. Caufield et Demidov ont transformé quelque chose qui s'en allait vers une défaite en ailes de poulet gratuites avec cinq buts, puis une belle victoire. Mais je pense que s'il n'y a pas de sens commun dans ton équipe, ce qui n'est pas le cas chez le Canadien cette année, ça peut être dangereux.»