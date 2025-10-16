 Aller au contenu
Économie
Cartes de fidélité: des données précieuses et des risques dont il faut se méfier

Les cartes de fidélité collectent des données précieuses utilisées par l’intelligence artificielle pour personnaliser les offres et maximiser la consommation des clients.

Devrions-nous nous méfier de ces cartes de fidélité?

Écoutez le professeur à HEC Montréal et auteur du livre l’IA débarque/Qu’est-ce que ça change dans ta vie?, Jean-François Ouellet, jeudi matin, avec Marie-Eve Tremblay, à l'émission Radio textos.

Il souligne que ces programmes, bien que bénéfiques pour les consommateurs fidèles, présentent des risques de surconsommation et de monétisation des données, notamment par de grandes entreprises comme McDonald’s, et recommande de limiter l’utilisation aux commerçants fréquentés régulièrement.

