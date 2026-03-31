Le ministre Samuel Poulin a nommé Nathaly Riverin «repreneure en chef» pour freiner «l’hémorragie» des entreprises québécoises qui ferment faute de relève.
Son mandat est d'attaquer ce défi économique majeur en planifiant la succession et en prévenant les ventes à des intérêts extérieurs. Elle dirigera un cercle d'experts pour aider le gouvernement.
Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Une «repreneure en chef» pour freiner «l’hémorragie» des entreprises québécoises, est-ce que ça va changer quelque chose?
- L’Alberta, qui a déposé son budget le 26 février dernier, prévoyait un déficit de 4,1 milliards pour l’année qui se termine (31 mars) et de 9,4 milliards pour 2026-2027. Selon l’Université de Calgary, le déficit de l’année qui se termine pourrait être réduit de moitié en raison du conflit au Moyen-Orient.
- Journée positive en bourse qui met un terme à l’un des pires trimestres en 4 ans. Petit bilan d’un trimestre à oublier.