Le ministre Samuel Poulin a nommé Nathaly Riverin «repreneure en chef» pour freiner «l’hémorragie» des entreprises québécoises qui ferment faute de relève.

Son mandat est d'attaquer ce défi économique majeur en planifiant la succession et en prévenant les ventes à des intérêts extérieurs. Elle dirigera un cercle d'experts pour aider le gouvernement.

Écoutez la chroniqueuse économique Michèle Boisvert à ce sujet au micro de Philippe Cantin.

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