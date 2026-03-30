Problèmes qui persistent malgré les réformes

Le Québec fera face à de nouveaux changements dans le secteur de la santé, alors que le système souhaite s'orienter vers les CLSC pour les soins de proximité.

Les problèmes semblent toutefois persister malgré les nombreuses réformes qui s'empilent les unes sur les autres, selon le Dr Benoît Heppell, médecin de famille en Estrie, qui a pris la plume à ce sujet lundi dans le journal Le Soleil.

Croyez-vous encore à une réforme du système de santé?

Écoutez le Dr Benoît Heppell en discuter lundi, au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay.