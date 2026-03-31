Procès au civil pour des gestes sexuels

L’ex-magnat de l’humour Gilbert Rozon devra indemniser huit des neuf femmes qui le poursuivaient au civil pour des gestes sexuels non consensuels.

Le tribunal a conclu que sept des neuf demanderesses satisfont leur fardeau de preuve, tandis que Danie Frenette ne le satisfait que partiellement. Il a été établi que la neuvième demanderesse, Marylena Sicari, ne possédait pas de preuve suffisante.

En tout, les huit femmes indemnisées se partageront une enveloppe totale de 881 mille dollars. Les indemnisations vont de 70 mille à 155 mille dollars.

Écoutez la journaliste de Cogeco Nouvelles Annie Guillemette faire le point sur les conclusions de la juge, mardi, au micro de Marie-Eve Tremblay.