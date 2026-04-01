Gilbert Rozon condamné à verser 881 000$

Mardi, huit des neuf femmes qui poursuivaient au civil l'homme d'affaires Gilbert Rozon ont eu en partie gain de cause.

Les plaignantes recevront au total un peu plus de 880 000 $ en dédommagement pour des gestes sexuels non consensuels.

Le procès, dont les audiences ont duré près d'une année, s'est terminé il y a six mois, période pendant laquelle la juge Chantal Tremblay s'est penchée sur les dizaines de témoignages et sur les milliers de pages de documents.

Trois des neuf Courageuses, l'avocate du groupe et la productrice Julie Snyder, qui a été solidaire avec les plaignantes tout au long du processus, étaient au micro de l'animatrice Marie-Eve Tremblay pour revenir sur ce verdict historique et sur le long chemin parcouru pour y arriver.

Écoutez Anne-Marie Charette, Martine Roy et Patricia Tulasne, des Courageuses, Julie Snyder, qui s'est impliquée dans le dossier, et Me Anne-Julie Asselin, avocate des Courageuses, revenir sur le jugement rendu dans l'affaire Gilbert Rozon, mercredi, à Radio Textos.