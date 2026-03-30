Le chroniqueur spécialisé en actualités paranormales, Christian Page, décortique une récente étude qui remet en cause la chronologie de la construction de la pyramide de Khéops.

Selon l'ingénieur Alberto Donini, de l'Université de Bologne, l'érosion de la pierre suggérerait que le monument a entre 8 500 et 36 000 ans, une conclusion que Christian Page qualifie d'absurde et de scientifiquement infondée.

Écoutez Christian Page, qui anime aussi les balados L'univers étrange de Christian Page et Crimes occultes, traiter de l'actualité paranormale, lundi, à Radio textos.

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