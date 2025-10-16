Denis Dubois a succédé à Guy Cormier à la tête du Mouvement Desjardins.

Originaire de Rouyn-Noranda, M. Dubois a occupé différents rôles depuis 22 ans au sein de l’organisation, dont neuf au comité de direction.

Écoutez le nouveau PDG du Mouvement Desjardins, Denis Dubois, à Lagacé le matin jeudi.

Le gestionnaire confirme la réduction de 30 % des points de service et guichets d’ici 2026 puisque l'écrasante majorité des transactions - 97%, selon lui - se font en ligne.

Dubois insiste par ailleurs sur l’ancrage communautaire de Desjardins et rappelle les investissements massifs de la coop en sécurité des données depuis la mégafuite de 2019.