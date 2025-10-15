 Aller au contenu
Politique internationale
Redécoupage électoral

Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2025 17:50

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Valérie Beaudoin
Valérie Beaudoin
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
La chronique américaine de Valérie Beaudoin / Cogeco Média

La Cour suprême des États-Unis examine un redécoupage électoral en Louisiane risquant de réduire la représentation afro-américaine et démocrate au Congrès, avec des conséquences potentielles dès 2026.

Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter ce dossier au micro de Philippe Cantin.

Les sujets discutés

  • Un redécoupage électoral qui pourrait avoir des conséquences majeures lors des prochaines élections;
  • Les médias américains, dont Fox News, ABC, CBS, NBC, CNN, le Washington Post et le New York Times, s’opposent à de nouvelles restrictions du Pentagone sur la publication d’informations;
  • L’administration Trump autorise une opération secrète de la CIA au Venezuela.

