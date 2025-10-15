La Cour suprême des États-Unis examine un redécoupage électoral en Louisiane risquant de réduire la représentation afro-américaine et démocrate au Congrès, avec des conséquences potentielles dès 2026.
Écoutez l'analyste de la politique américaine Valérie Beaudoin commenter ce dossier au micro de Philippe Cantin.
Les sujets discutés
- Un redécoupage électoral qui pourrait avoir des conséquences majeures lors des prochaines élections;
- Les médias américains, dont Fox News, ABC, CBS, NBC, CNN, le Washington Post et le New York Times, s’opposent à de nouvelles restrictions du Pentagone sur la publication d’informations;
- L’administration Trump autorise une opération secrète de la CIA au Venezuela.