Le Globe and Mail qui a révélé que des pourparlers commerciaux de haut niveau entre des responsables canadiens et américains ont repris, mercredi, à Washington.

Écoutez Dimitri Soudas commenter cette information au micro de Philippe Cantin.

L'analyste politique, pourtant très bien branché, n'était pas au courant de cette nouvelle.

«Je n'ai aucune idée si c'est une bonne nouvelle ou si c'est une mauvaise nouvelle. Ils se rendent à Washington. Ils retournent à Ottawa. Aucun briefing, aucune mise à jour. J'ai parlé avec quatre des dix bureaux des premiers ministres aujourd'hui, je ne veux pas dire qui, mais ils n'ont aucune idée ce qui se passe...»

«Il y en a un qui m'a même dit: pendant que Carney est en mode Kodak avec Trump - il coure après lui à travers la planète pour avoir des photos - , les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard.»