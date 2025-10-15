 Aller au contenu
Politique provinciale
Système de santé

Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé

par 98.5

0:00
8:28

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2025 17:30

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Le gouvernement du Québec a annoncé que les Québécois qui sont en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an pourront maintenant aller se faire opérer dans des établissements privés. Ils étaient plus de 6 000 dans ce cas à la mi-octobre.

Écoutez le commentaire de Natahlie Normandeau sur le sujet, mercredi, à l'émission de Philippe Cantin.

Selon elle, plusieurs aspects de la mesure manquent un peu de logique comme le fait de pouvoir être envoyé dans un établissement d'une autre région.

De plus, il se peut que l'attente soit encore longue avant que les patients puissent effectivement subir les opérations dont ils ont besoin.

«On va commencer par les réductions mammaires, parce qu'on estime que c'est des opérations qui sont les plus simples à réaliser. Donc, on va procéder par étapes. Donc, les gens qui sont en attente d'une chirurgie du genou depuis un an qui se disent “Youpi, mon tour est arrivé ! ” Désolé. Pas sûr. Effectivement, ça va être peut-être être un peu plus long que vous le pensiez.»

Nathalie Normandeau

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Le Québec est le champion international des plans d’intervention dans les écoles
La commission
Le Québec est le champion international des plans d’intervention dans les écoles
0:00
18:53
Dégraisser l'État, vraiment? «Les Québécois ne veulent pas couper»
Lagacé le matin
Dégraisser l'État, vraiment? «Les Québécois ne veulent pas couper»
0:00
5:10

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
L'enseignement des étudiants en péril
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
3000 emplois canadiens menacés
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
Redécoupage électoral
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Pendant que Carney est en mode «Kodak» avec Trump
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Plus d'un an d'attente pour une chirurgie
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
LNH
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
Comment simplifier la tâche des enseignants?
Les plans d'intervention à l'école
Comment simplifier la tâche des enseignants?
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
De passage au Centre Bell le 24 octobre
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
Projets informatiques
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
Québec supprime des postes de fonctionnaires
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Le boycottage des produits américains se poursuit
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Télévision
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Élections provinciales
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
Progression et éclosion
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00