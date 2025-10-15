Système de santé

Le gouvernement du Québec a annoncé que les Québécois qui sont en attente d'une chirurgie depuis plus d'un an pourront maintenant aller se faire opérer dans des établissements privés. Ils étaient plus de 6 000 dans ce cas à la mi-octobre.

Écoutez le commentaire de Natahlie Normandeau sur le sujet, mercredi, à l'émission de Philippe Cantin.

Selon elle, plusieurs aspects de la mesure manquent un peu de logique comme le fait de pouvoir être envoyé dans un établissement d'une autre région.

De plus, il se peut que l'attente soit encore longue avant que les patients puissent effectivement subir les opérations dont ils ont besoin.