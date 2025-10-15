 Aller au contenu
Société
Projets informatiques

«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»

par 98.5

0:00
6:59

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2025 16:32

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Katia Gagnon
Katia Gagnon
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
Société sous la loupe / Cogeco Média

La commission Gallant, qui se penche sur le fiasco SAAQclic, a entendu son dernier témoin la semaine dernière. Les travaux ont créé une onde de choc dans tout le milieu des projets informatiques.

Le risque : créer une paranoïa qui va bloquer des projets importants.

Écoutez Katia Gagnon se pencher sur la question, mercredi, au micro de Philippe Cantin.

Selon ce qu'elle a entendu, la journaliste et chroniqueuse tire une conclusion.

«Établissons tout de suite une chose. Je ne pense pas, en tout cas, au vu des témoignages qu'on a eus, qu'il y ait eu corruption dans ce dossier-là. Il y a des enquêtes criminelles qui sont en cours, elles vont faire la lumière si ça a été le cas, mais ce n'est pas un cas comme la commission Charbonneau».

Katia Gagnon

«Mais une chose est sûre, ça a dérapé [...]  Et cette dérape-là, elle vient avec un risque, celle de créer une espèce de paranoïa autour des projets informatiques et de stopper toute innovation en matière de technologies de l'information. Il y a vraiment une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer, parce que personne, aucun gestionnaire, aucun décideur veut se retrouver dans les souliers des gens qui ont défilé devant la commission Gallant, qu'ils soient ministres, gestionnaires, membres du c.a.. Tout le monde a un petit peu été passé à la moulinette.»

Katia Gagnon

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Comment simplifier la tâche des enseignants?
Le Québec maintenant
Comment simplifier la tâche des enseignants?
0:00
7:15
Un nouveau livre de recettes pour le Cercle des fermières du Québec
La commission
Un nouveau livre de recettes pour le Cercle des fermières du Québec
0:00
6:05

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Sport'Aide vise à éduquer les jeunes hommes sur les comportements positifs
Programme «Demain, un homme»
Sport'Aide vise à éduquer les jeunes hommes sur les comportements positifs
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
L'enseignement des étudiants en péril
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
3000 emplois canadiens menacés
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
Redécoupage électoral
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Pendant que Carney est en mode «Kodak» avec Trump
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Système de santé
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Plus d'un an d'attente pour une chirurgie
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
LNH
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
Comment simplifier la tâche des enseignants?
Les plans d'intervention à l'école
Comment simplifier la tâche des enseignants?
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
De passage au Centre Bell le 24 octobre
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
Québec supprime des postes de fonctionnaires
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Le boycottage des produits américains se poursuit
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Télévision
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Élections provinciales
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00