 Aller au contenu
Politique provinciale
Québec supprime des postes de fonctionnaires

«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»

par 98.5

0:00
9:48

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 15 octobre 2025 16:22

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«On coupe dans la masse salariale sans se poser de question sur l'efficacité»
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Au moment où le gouvernement du Québec coupe de façon importante dans les postes de l'État, les syndicats tirent la sonnette d'alarme. 

Ces derniers jugent que les coupures annoncées auront un impact important sur l'efficacité de l'État québécois.

Une plainte a même été envoyée à la CNESST par les syndicats de la fonction publique pour dénoncer «le climat de travail toxique» qui règne avec la mise en place de ces mesures.

Écoutez Guillaume Bouvrette, président du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Il estime que le contexte préélectoral a joué un jeu dans la décision du gouvernement.

«Si on veut parler de coupures, il faudrait que ça soit cohérent avec une réduction de certains programmes sociaux, fiscaux, de certains services à la population, d'augmentation des délais. Et ça, ce n'est pas très populaire électoralement.»

Guillaume Bouvrette

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Investissement majeur du ministre Lafrenière pour contrer le crime organisé
La commission
Investissement majeur du ministre Lafrenière pour contrer le crime organisé
0:00
9:56
140 millions de dollars pour soutenir la prévention de la criminalité
La commission
140 millions de dollars pour soutenir la prévention de la criminalité
0:00
17:57

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
L'enseignement des étudiants en péril
Échec de la médiation entre les médecins de famille et Québec
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
3000 emplois canadiens menacés
Stellantis va déplacer une partie de ses activités aux États-Unis
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
Redécoupage électoral
Les représentations afro-américaine et démocrate sont en jeu
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Pendant que Carney est en mode «Kodak» avec Trump
«Les bureaux des premiers ministres provinciaux rament dans le brouillard»
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Système de santé
Du répit pour les patients en attente de chirurgie qui pourront aller au privé
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Plus d'un an d'attente pour une chirurgie
Les Québécois seront autorisés à aller au privé
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
LNH
Début de saison réussi: «Le Canadien est en voiture ces temps-ci»
Comment simplifier la tâche des enseignants?
Les plans d'intervention à l'école
Comment simplifier la tâche des enseignants?
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
De passage au Centre Bell le 24 octobre
«J'ai fait mes plus beaux concerts au Canada» -Gims
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
Projets informatiques
«Il y a une espèce de syndrome SAAQclic qui est en train de se développer»
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Le boycottage des produits américains se poursuit
85% des Québécois évitent toujours les produits américains
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Télévision
Série Empathie: «Un succès populaire» -Thomas Ngijol
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Élections provinciales
Les conservateurs à Terre-Neuve: une mauvaise nouvelle pour François Legault?
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
Progression et éclosion
Les Canadiens de 2025-2026, comme les Expos de 1994?
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Les amateurs de sports
En direct
Les amateurs de sports
En ondes jusqu’à 21:00