Québec supprime des postes de fonctionnaires

Au moment où le gouvernement du Québec coupe de façon importante dans les postes de l'État, les syndicats tirent la sonnette d'alarme.

Ces derniers jugent que les coupures annoncées auront un impact important sur l'efficacité de l'État québécois.

Une plainte a même été envoyée à la CNESST par les syndicats de la fonction publique pour dénoncer «le climat de travail toxique» qui règne avec la mise en place de ces mesures.

Écoutez Guillaume Bouvrette, président du Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec, mercredi, à l'émission Le Québec maintenant.

Il estime que le contexte préélectoral a joué un jeu dans la décision du gouvernement.