Gestion des déchets

Faudrait-il remplacer nos bacs à ordures noirs, bleus et bruns par des bacs transparents pour mieux contrôler les déchets qui y sont déposés et protéger les éboueurs? C'est ce qui a été proposé sur nos ondes, mercredi, par le vidangeur Simon Paré-Poupart auteur du livre Ordures!

Si la solution semble intéressante, beaucoup de paramètres doivent être pris en compte comme le coût engendré par le remplacement du matériel.

Écoutez les commentaires de Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets sur le sujet, mercredi, à La commission.