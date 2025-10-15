Gestion des déchets

Faudrait-il remplacer nos bacs à ordures noirs, bleus et bruns par des bacs transparents pour mieux contrôler les déchets qui y sont déposés et protéger les éboueurs? C'est ce qui a été proposé sur nos ondes, mercredi, par le vidangeur Simon Paré-Poupart auteur du livre Ordures!
Si la solution semble intéressante, beaucoup de paramètres doivent être pris en compte comme le coût engendré par le remplacement du matériel.
Écoutez les commentaires de Karel Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets sur le sujet, mercredi, à La commission.
«Il y aurait peut être aussi beaucoup plus d'emphase à mettre sur l'éducation, la sensibilisation et pourquoi pas la coercition auprès des citoyens récalcitrants qui mettent justement une bouteille de propane ou une bonbonne de propane dans dans leurs bacs de poubelles.»