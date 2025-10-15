Un vidangeur se prononce

La campagne électorale bat son plein à Montréal et un des enjeux qui revient souvent concerne la gestion des déchets.
La collecte des poubelles, du recyclage et du compost a entraîné beaucoup de frustrations chez des citoyens de la métropole dans les dernières années.
Les candidats à la mairie doivent-ils se prononcer davantage sur cet enjeu?
Écoutez Simon Paré-Poupart, vidangeur et auteur du livre Ordures! chez LUX Éditeur, en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi.
«Le déchet ne peut pas être une question de l'urne parce qu'il arrive en élection seulement lorsque c'est un problème. Un parti ne va pas mettre de l'avant une gestion des matières résiduelles comme projet de société parce qu'il n'a pas intérêt à le faire.»