Un vidangeur se prononce

La campagne électorale bat son plein à Montréal et un des enjeux qui revient souvent concerne la gestion des déchets.

La collecte des poubelles, du recyclage et du compost a entraîné beaucoup de frustrations chez des citoyens de la métropole dans les dernières années.

Les candidats à la mairie doivent-ils se prononcer davantage sur cet enjeu?

Écoutez Simon Paré-Poupart, vidangeur et auteur du livre Ordures! chez LUX Éditeur, en discuter avec Patrick Lagacé, mercredi.