Vidéo virale sur les réseaux sociaux

Francis Latulippe a publié une vidéo mardi soir sur les réseaux sociaux, afin d'exprimer son ras-le-bol des cônes orange et depuis, sa vidéo a été vue plus de 600 000 fois.

Écoutez le copropriétaire d’un centre d’entraînement de Lévis exploser devant les nombreux cônes orange qui trônent devant son commerce depuis 2023, alors que l’imposant chantier sur le boulevard Guillaume-Couture lui a fait perdre plus d’un million de dollars en chiffre d’affaires, mercredi midi, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.