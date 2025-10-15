Les enseignants dans le réseau scolaire québécois doivent composer avec de plus en plus de plans d'intervention. Ces plans donnent des outils pour assurer la réussite des élèves.

Selon La Presse, le nombre d'élèves avec des difficultés d'apprentissage a bondi de 36% en près de 10 ans. Un élève sur quatre a un plan d'intervention.

Cette mesure, qui était auparavant exceptionnelle, devient maintenant une normalité.

Écoutez Sylvain Mallette, ancien président de la Fédération autonome de l'enseignement (FAE), commenter la situation au micro de Patrick Lagacé.

Celui qui a pris sa retraite de l'enseignement en janvier dernier aborde les enjeux du système scolaire actuel.