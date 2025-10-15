 Aller au contenu
Société
Justin Trudeau en couple avec Katy Perry?

Une vidéo publiée par Sophie Grégoire fait jaser

par 98.5

0:00
5:05

Entendu dans

Lagacé le matin

le 15 octobre 2025 07:06

Avec

Patrick Lagacé
Patrick Lagacé
Frédéric Labelle
Frédéric Labelle
Une vidéo publiée par Sophie Grégoire fait jaser
Les réseaux sociaux dans l'oeil de Frédéric Labelle / Cogeco Média

L'idylle entre Justin Trudeau et Katy Perry fait encore réagir depuis la publication de photos du couple en train de s'embrasser sur un bateau.

Et voilà qu'une vidéo de l'ex-conjointe de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ajoute de l'huile sur le feu.

Les propos tenus semblent confirmer la relation entre son ancien compagnon et la chanteuse.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi, au micro de Patrick Lagacé. 

Autre sujet abordé

  • Le candidat à la mairie de Montréal, Luc Rabouin, se déguise en patineur de vitesse

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

70% des tours du parc éolien Des Neiges sont faites d'acier chinois
Le Québec maintenant
70% des tours du parc éolien Des Neiges sont faites d'acier chinois
0:00
7:18
Malgré l’accord, l’acheminement de l’aide humanitaire reste entravé à Gaza
Le Québec maintenant
Malgré l’accord, l’acheminement de l’aide humanitaire reste entravé à Gaza
0:00
9:05

Dernièrement dans Lagacé le matin

Voir tout
Plans d'intervention: «Les profs ne réussissent plus à suivre»
Difficultés d'apprentissage
Plans d'intervention: «Les profs ne réussissent plus à suivre»
«Une espèce d'ambiance de gueule de bois en Israël» -Emmanuelle Elbaz-Phelps
Quelle suite, après l'accord de paix?
«Une espèce d'ambiance de gueule de bois en Israël» -Emmanuelle Elbaz-Phelps
«Comment une personne qui voulait tellement être aimée peut nous être arrachée?»
La soeur de Gabie Renaud témoigne
«Comment une personne qui voulait tellement être aimée peut nous être arrachée?»
Immobilier: «Tout le monde se plaint des prix élevés, mais ça n'a aucun impact»
Le marché est en feu
Immobilier: «Tout le monde se plaint des prix élevés, mais ça n'a aucun impact»
Conservateurs élus à Terre-Neuve: l'entente sur Churchills Falls menacée?
Une révision indépendante réclamée
Conservateurs élus à Terre-Neuve: l'entente sur Churchills Falls menacée?
Spécial «Fruité» | L'énigme du mercredi 15 octobre
Lagacé le matin
Spécial «Fruité» | L'énigme du mercredi 15 octobre
Chansons des joueurs du CH: que pensez-vous de leur choix?
Match d'ouverture
Chansons des joueurs du CH: que pensez-vous de leur choix?
«C'est beau dégraisser l'État, mais quand c'est vous qui l'avez engraissé...»
Compressions dans la fonction publique
«C'est beau dégraisser l'État, mais quand c'est vous qui l'avez engraissé...»
Une adolescente disparue au Royaume-Uni retrouvée au Québec
Un homme de 42 ans arrêté
Une adolescente disparue au Royaume-Uni retrouvée au Québec
Match d'ouverture au Centre Bell: «C'était presque parfait!»
Victoire du CH 5-4 en prolongation
Match d'ouverture au Centre Bell: «C'était presque parfait!»
Contrat de Lane Hutson: «À la fin, tout le monde gagne»
Canadiens de Montréal
Contrat de Lane Hutson: «À la fin, tout le monde gagne»
Changements climatiques: Luc Ferrandez en accord avec le changement de cap
Québec change son fusil d'épaule
Changements climatiques: Luc Ferrandez en accord avec le changement de cap
Ponceaux en mauvais état sur l’A40: «On a ce que l’on mérite»
Routes dégradées
Ponceaux en mauvais état sur l’A40: «On a ce que l’on mérite»
Utiliser un mot de passe entre membres de la famille pour contrer l'hypertrucage
Fraudes de type grands-parents
Utiliser un mot de passe entre membres de la famille pour contrer l'hypertrucage
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Lagacé le matin
En direct
Lagacé le matin
En ondes jusqu’à 10:00