Justin Trudeau en couple avec Katy Perry?

L'idylle entre Justin Trudeau et Katy Perry fait encore réagir depuis la publication de photos du couple en train de s'embrasser sur un bateau.

Et voilà qu'une vidéo de l'ex-conjointe de Justin Trudeau, Sophie Grégoire, ajoute de l'huile sur le feu.

Les propos tenus semblent confirmer la relation entre son ancien compagnon et la chanteuse.

Écoutez la chronique réseaux sociaux de Frédéric Labelle, mercredi, au micro de Patrick Lagacé.

Autre sujet abordé