Le gouvernement accusé de contribuer à la crise

Une nouvelle coalition formée d’une quinzaine d’organisations fait front commun pour s’attaquer à la hausse fulgurante du coût des loyers au Québec.

Selon la Coalition contre le logement cher (COLOC), cette hausse fulgurante du prix des loyers est totalement causée par le gouvernement du Québec.

Écoutez les explications du journaliste Philippe Bonneville, vendredi, au Québec maintenant.