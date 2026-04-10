Un neurologue partage son diagnostic

La situation en Iran se complique pour les États-Unis, et cela paraît dans la gestion de l’administration Trump, qui est de plus en plus chaotique.

Les propos du président américain sont de plus en plus incohérents : les amis d’hier sont devenus les ennemis d’aujourd’hui, et même des dirigeants occidentaux s’interrogent sur l’état psychologique du dirigeant.

Des dizaines d’élus démocrates vont jusqu’à invoquer le 25e amendement de la Constitution afin qu’il soit suspendu de ses fonctions.

Est-ce que les préoccupations sur l’état psychologique de Donald Trump sont fondées ?

Écoutez la réponse du Dr Julien Cavanagh, professeur adjoint de neurologie à l’Université Emory à Atlanta, ce vendredi, à l'émission Le Québec maintenant.