Saison 2025-2026 des Canadiens

L'ancien joueur, capitaine et directeur général des Canadiens de Montréal Serge Savard s'entretient, depuis le Centre Bell, en cette soirée de match d'ouverture du Tricolore à la saison.
Les sujets discutés
- Les contrats de Lane Hutson, de Connor McDavid et le plafond salarial;
- L’excitation des amateurs et le renouvellement de l'état-major (Jeff Gorton, Kent Hughes);
- Le potentiel offensif de l’équipe, tout en notant le besoin d’augmenter la taille des joueurs;
- L'hommage à venir à Ken Dryden;
- Serge Savard estime que le Canadien a de bonnes chances de participer aux séries éliminatoires avec une équipe supérieure à celle de l’an passé.