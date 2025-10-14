S'installer au centre-ville

Ce n'est pas facile pour les commerçants qui sont établis au cœur de Montréal, à cause des défis liés à la présence d’itinérants et de problèmes de santé mentale près du parc Émilie-Gamelin, indique un article de La Presse.
Malgré tout, des commerçants continuent de s'y installer.
C'est le cas de Philippe Grisé, cofondateur et propriétaire des boutiques Empire, qui a ouvert une nouvelle boutique dans l’ancien magasin Archambault, au coin de Berri et Sainte-Catherine.
Écoutez-le expliquer sa décision, mardi, au micro de Philippe Cantin.
Il souligne l’accessibilité du secteur, les grands projets immobiliers à venir et l’intégration d’un café bistro et d’une friperie, tout en espérant une collaboration accrue avec la Ville de Montréal pour revitaliser le quartier.
«C'est [le secteur Sainte-Catherine et Berri] comme un peu le futur Griffintown [...] c'est un endroit qui a beaucoup de potentiel, puis on est très fiers de pouvoir reprendre le flambeau du Archambault qui a exploité ce lieu-là pendant des dizaines d'années. Puis nous, on espère faire de même pour le futur.»