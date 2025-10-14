S'installer au centre-ville

Ce n'est pas facile pour les commerçants qui sont établis au cœur de Montréal, à cause des défis liés à la présence d’itinérants et de problèmes de santé mentale près du parc Émilie-Gamelin, indique un article de La Presse.

Malgré tout, des commerçants continuent de s'y installer.

C'est le cas de Philippe Grisé, cofondateur et propriétaire des boutiques Empire, qui a ouvert une nouvelle boutique dans l’ancien magasin Archambault, au coin de Berri et Sainte-Catherine.

Écoutez-le expliquer sa décision, mardi, au micro de Philippe Cantin.

Il souligne l’accessibilité du secteur, les grands projets immobiliers à venir et l’intégration d’un café bistro et d’une friperie, tout en espérant une collaboration accrue avec la Ville de Montréal pour revitaliser le quartier.