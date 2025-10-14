Ouverture de la saison locale au Centre Bell

Les Canadiens de Montréal entreprennent leur saison locale mardi soir, au Centre Bell, alors qu'ils reçoivent le Kraken de Seattle.

Écoutez l'annonceur maison du Tricolore, Michel Lacroix, aborder l'évolution de son rôle au fil des ans, lui qui est en poste depuis 1977, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Il rappelle notamment le déplacement de son poste de travail en raison de la COVID-19 et explore l’ambiance renouvelée dans l'amphithéâtre avec la nouvelle génération de joueurs.

La rencontre est présentée sur les ondes de Cogeco Média dès 18h30 avec l'émission d'avant-match.