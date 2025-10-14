Ouverture de la saison locale au Centre Bell

Les Canadiens de Montréal entreprennent leur saison locale mardi soir, au Centre Bell, alors qu'ils reçoivent le Kraken de Seattle.
Écoutez l'annonceur maison du Tricolore, Michel Lacroix, aborder l'évolution de son rôle au fil des ans, lui qui est en poste depuis 1977, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.
Il rappelle notamment le déplacement de son poste de travail en raison de la COVID-19 et explore l’ambiance renouvelée dans l'amphithéâtre avec la nouvelle génération de joueurs.
La rencontre est présentée sur les ondes de Cogeco Média dès 18h30 avec l'émission d'avant-match.
«J'ai toujours autant de plaisir. C'est toujours aussi agréable. Il y a encore beaucoup plus d'énergie aujourd'hui. Je ne sais pas. Il y a cette espèce de vent, de renouveau avec ces jeunes joueurs qui arrivent, une nouvelle génération. On a l'impression qu'il y a une nouvelle génération de joueurs qui est à se mettre en place. Beau travail de la part, je pense, des dirigeants qui ont reçu le vote de confiance aujourd'hui de la part de Geoff molson.»