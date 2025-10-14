Des besoins urgents

Au lendemain de l'entrée en vigueur du cessez-le-feu dans la bande de Gaza, l'ONU et le Comité international de la Croix-Rouge demandent qu’on ouvre immédiatement tous les points de passage afin que l'aide humanitaire soit acheminée le plus rapidement possible dans la bande de Gaza où il manque de tout.

Écoutez la directrice générale d’Oxfam-Québec, Béatrice Vaugrante, aborder le tout, mardi après-midi, à l'émission de Philippe Cantin.

Elle explique que malgré l’accord, l’acheminement de l’aide humanitaire reste entravé par des obstacles administratifs imposés par les autorités israéliennes.

Elle explique que les besoins urgents incluent nourriture, eau, essence et abris, alors que 80 à 90% des infrastructures sont détruites et que la reconstruction et le désarmement du Hamas restent incertains.