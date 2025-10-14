Les propriétaires sonnent l'alarme

Au dernier décompte, 5495 personnes, majoritairement des personnes âgées en perte d’autonomie, sont en attente d’une place dans une ressource intermédiaire au Québec.

Cela représente une hausse de soit une hausse de 11% depuis février.

Qu'est-ce qui cause cette carence de l'offre?

Pourtant, le modèle reste économique: 180$ par jour en ressource intermédiaire contre 1500$ par jour à l’hôpital.

Valérie Coombs, copropriétaires et gestionnaires de la Ressource Intermédiaire Desautels, expliquer le tout, mardi, à La commission.