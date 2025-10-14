Les propriétaires sonnent l'alarme

Au dernier décompte, 5495 personnes, majoritairement des personnes âgées en perte d’autonomie, sont en attente d’une place dans une ressource intermédiaire au Québec.
Cela représente une hausse de soit une hausse de 11% depuis février.
Qu'est-ce qui cause cette carence de l'offre?
Pourtant, le modèle reste économique: 180$ par jour en ressource intermédiaire contre 1500$ par jour à l’hôpital.
Valérie Coombs, copropriétaires et gestionnaires de la Ressource Intermédiaire Desautels, expliquer le tout, mardi, à La commission.
«C'est vraiment une hausse qui est préoccupante. C'est 11 % en quelques mois, et on peut s'attendre que les prochains mois seront de même, avec pente montante [...] Il faut que le gouvernement aille bonifier, pour pouvoir continuer notre mission, parce que, si on ne le fait pas, il y a 43% des ressources en ce moment qui ont dit, qui ne seraient pas capables, s'il n'y avait pas une bonification de notre entente nationale, de continuer à opérer. C'est très préoccupant.»