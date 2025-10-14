À quelles infractions s'expose-t-il?

Un camionneur a causé des dizaines de milliers de dollars de dommages au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine à Montréal, en y entrant avec un véhicule surdimensionné.

Quelles sont les contraventions auxquelles s'exposent le chauffeur et la compagnie qui l'emploie?

À quel point cet incident souligne-t-il la nécessité d’un meilleur contrôle routier et la responsabilité partagée entre chauffeurs et employeurs?

Écoutez Jean-Claude Daigneault, président de la Fraternité des constables du contrôle routier du Québec, expliquer le tout, mardi, à La commission.