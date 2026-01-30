 Aller au contenu
Séquestration et meurtre d'un influenceur: deux ans de prison pour Joanie Lepage

Séquestration et meurtre d'un influenceur: deux ans de prison pour Joanie Lepage
Affaires judiciaires et faits divers avec Bénédicte Lebel / Cogeco Média

Joanie Lepage a été condamnée à deux ans de prison pour avoir permis la séquestration et la torture de l'influenceur en cryptomonnaie Kevin Mirshahi dans son sous-sol de la municipalité de Les Cèdres, en Montérégie.

La femme de 34 ans, motivée par l'appât du gain, avait accepté de prêter son domicile à des individus armés en échange de 3000$, tout en consignant des détails incriminants dans son journal intime.

Écoutez la chroniqueuse aux affaires judiciaires Bénédicte Lebel faire le point sur cette sentence, vendredi, à Lagacé le matin.

Autres sujets abordés

  • Cinq arrestations liées à l'utilisation de drones pour livrer de la drogue et des cellulaires à la prison de Bordeaux.

