Hockey
Les Canadiens affrontent le Wild

Martin McGuire au Minnesota: «On nous a conseillé de rester à l’hôtel»

par 98.5

0:00
3:30

le 2 février 2026 12:59

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau

Martin McGuire / Cogeco Média

Les Canadiens de Montréal tenteront de poursuivre leur série de victoires, lundi soir face au Wild du Minnesota. 

Le match aura lieu dans un contexte difficile alors que les manifestations se poursuivent dans cet État pour demander le départ de la police de l’immigration ICE. 

Rappelons que depuis le début de l’année, deux citoyens américains ont été tués par balle par la police fédérale à Minneapolis. 

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes des stations Cogeco, mettre la table pour la rencontre de ce soir, lundi, à La commission

«On nous a recommandé de rester à l'hôtel, les joueurs et tout [...] Suite aux recommandations de la sécurité de l'hôtel ici, suite aussi à ce que le Canadien a établi, comme entre guillemets, politique vu les circonstances et tout le monde à l'hôtel, c’est la meilleure façon d'être en sécurité. La tension a baissé ici, mais je dois vous dire que la frustration des gens du Minnesota est palpable.»

Martin McGuire

En m'abonnant, j'accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours.

