Les Canadiens affrontent le Wild

Les Canadiens de Montréal tenteront de poursuivre leur série de victoires, lundi soir face au Wild du Minnesota.

Le match aura lieu dans un contexte difficile alors que les manifestations se poursuivent dans cet État pour demander le départ de la police de l’immigration ICE.

Rappelons que depuis le début de l’année, deux citoyens américains ont été tués par balle par la police fédérale à Minneapolis.

Écoutez Martin McGuire, descripteur des matchs des Canadiens de Montréal sur les ondes des stations Cogeco, mettre la table pour la rencontre de ce soir, lundi, à La commission.