Lancement de campagne dimanche à Lévis

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a officiellement lancé sa compagne pour remplacer François Legault à la tête de la CAQ, dimanche, à Lévis, en se présentant comme le candidat du changement.

Parviendra-t-il à convaincre les membres de sa formation politique?

Écoutez le candidat en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.