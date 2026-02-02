 Aller au contenu
Société
Lancement de campagne dimanche à Lévis

«Je veux que les Québécois aient le goût de recommencer à nous faire confiance»

le 2 février 2026

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a officiellement lancé sa campagne pour remplacer François Legault à la tête de la CAQ, dimanche, à Lévis, en se présentant comme le candidat du changement. / Jacques Boissinot / La Presse canadienne

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a officiellement lancé sa compagne pour remplacer François Legault à la tête de la CAQ, dimanche, à Lévis, en se présentant comme le candidat du changement. 

Parviendra-t-il à convaincre les membres de sa formation politique?

Écoutez le candidat en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.

«Je ne suis plus tenu d'endosser tout ce que le gouvernement a fait, sinon ça ne servirait à rien d'avoir une course. Alors, on peut se permettre d'être critique, oui, de faire des mea culpa. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et puis il faut les nommer. Je veux que les Québécois aient le goût, au terme de la course, de recommencer à nous faire confiance. Puis ça commence par de la franchise.»

Bernard Drainville

