Lancement de campagne dimanche à Lévis

Le ministre de l'Environnement, Bernard Drainville, a officiellement lancé sa compagne pour remplacer François Legault à la tête de la CAQ, dimanche, à Lévis, en se présentant comme le candidat du changement.
Parviendra-t-il à convaincre les membres de sa formation politique?
Écoutez le candidat en discuter avec Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez, lundi, à La commission.
«Je ne suis plus tenu d'endosser tout ce que le gouvernement a fait, sinon ça ne servirait à rien d'avoir une course. Alors, on peut se permettre d'être critique, oui, de faire des mea culpa. Il y a des choses qui ont bien fonctionné, mais il y en a d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et puis il faut les nommer. Je veux que les Québécois aient le goût, au terme de la course, de recommencer à nous faire confiance. Puis ça commence par de la franchise.»