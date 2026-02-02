Printemps hâtif ou hiver tardif

Le 2 février souligne le jour de la Marmotte. Une tradition célébrée dans plusieurs villes d’Amérique du Nord depuis des dizaines d’années.

La marmotte Fred à Val-d’Espoir en Gaspésie a prédit que cette année le printemps allait être hâtif.

Selon la tradition, s’il fait soleil et que l’animal voit son ombre, il va prendre peur et rentrer dans son terrier, ce qui annonce encore six semaines d’hiver. Au contraire, s’il ne voit pas son ombre, le printemps arrivera plus vite.

Écoutez Roberto Blondin, organisateur du jour de la Marmotte à Val-d’Espoir, revenir sur l’événement, lundi, à l’émission La commission.