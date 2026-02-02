 Aller au contenu
Printemps hâtif ou hiver tardif

Les marmottes américaines et canadiennes en désaccord

Entendu dans

La commission

le 2 février 2026 12:18

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Les marmottes américaines et canadiennes en désaccord
La marmotte Phil de Punxsutawney en Pennsylvanie / Barry Reeger / The Associated Press

Le 2 février souligne le jour de la Marmotte. Une tradition célébrée dans plusieurs villes d’Amérique du Nord depuis des dizaines d’années. 

La marmotte Fred à Val-d’Espoir en Gaspésie a prédit que cette année le printemps allait être hâtif.

Selon la tradition, s’il fait soleil et que l’animal voit son ombre, il va prendre peur et rentrer dans son terrier, ce qui annonce encore six semaines d’hiver. Au contraire, s’il ne voit pas son ombre, le printemps arrivera plus vite. 

Écoutez Roberto Blondin, organisateur du jour de la Marmotte à Val-d’Espoir, revenir sur l’événement, lundi, à l’émission La commission.

