Expérience traumatisante

Une dizaine de présentatrices météo à la télé se disent victime de harcèlement.

Le Journal de Montréal rapporte que ces personnalités, parmi les plus connues du Québec, sont même victimes de menaces de mort depuis sept ans.

Elles reçoivent des lettres qui semblent provenir de la même personne.

Colette Provencher, qui fait partie de ces femmes, était au micro de Patrick Lagacé jeudi matin.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir, jeudi, en début de La commission.

