 Aller au contenu
Justice et faits divers
Expérience traumatisante

Des présentatrices météo victimes de menaces: «Vous avez toute notre solidarité»

par 98.5

0:00
8:40

Entendu dans

La commission

le 29 janvier 2026 12:21

Avec

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Des présentatrices météo victimes de menaces: «Vous avez toute notre solidarité»
Nathalie Normandeau / Cogeco Média

Une dizaine de présentatrices météo à la télé se disent victime de harcèlement.

Le Journal de Montréal rapporte que ces personnalités, parmi les plus connues du Québec, sont même victimes de menaces de mort depuis sept ans.

Elles reçoivent des lettres qui semblent provenir de la même personne.

Colette Provencher, qui fait partie de ces femmes, était au micro de Patrick Lagacé jeudi matin.

Écoutez Nathalie Normandeau et Luc Ferrandez réagir, jeudi, en début de La commission.

Autres sujets abordés

  • Rémunération des proches aidants: la ministre de la Santé annoncera une nouvelle mesure de rémunération, bien que les détails et l'ampleur du budget de 22 millions $ soulèvent des questions sur le nombre réel de bénéficiaires;
  • Transport médical par hélicoptère: le gouvernement de la CAQ est critiqué pour s'apprêter à octroyer un contrat à une entreprise de la Colombie-Britannique, malgré l'absence d'installations au Québec et des litiges en cours;
  • Déclaration de Doug Ford: le premier ministre de l'Ontario a affirmé qu'une élection du Parti québécois serait une «catastrophe», une sortie qui fait réagir la sphère politique.

Vous aimerez aussi

Meurtre de Claudia Iacono: 18 ans de prison pour les deux meurtriers
Lagacé le matin
Meurtre de Claudia Iacono: 18 ans de prison pour les deux meurtriers
0:00
6:51
Alerte aux textos frauduleux: pourquoi le Canada est un terreau fertile
La commission
Alerte aux textos frauduleux: pourquoi le Canada est un terreau fertile
0:00
11:09

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Dernièrement dans La commission

Voir tout
29 janvier 2017: «Un jour sombre pour Québec et pour tout le Québec»
Rattrapage
Attentat de la grande mosquée de Québec
29 janvier 2017: «Un jour sombre pour Québec et pour tout le Québec»
Des snowbirds troquent les États-Unis pour l'Espagne
Rattrapage
Face aux actions de Trump
Des snowbirds troquent les États-Unis pour l'Espagne
«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion
Rattrapage
Sa lettre dans le National Post fait jaser
«L'histoire du Canada est l'une des moins sanglantes qui soit» -Stéphane Dion
«En gros, c'est l'université qui vient à vous!»
Rattrapage
Solution pour former des enseignants non qualifiés
«En gros, c'est l'université qui vient à vous!»
Nouveau Portail d’inscription aux services de garde: «Un processus très lourd»
Rattrapage
Anciennement «La Place 0-5»
Nouveau Portail d’inscription aux services de garde: «Un processus très lourd»
Bruce Springsteen réagit aux évènements de Minneapolis avec une nouvelle chanson
Rattrapage
Rafales de nouvelles
Bruce Springsteen réagit aux évènements de Minneapolis avec une nouvelle chanson
Infrastructures: «On assiste en temps réel à l'effondrement du réseau»
Rattrapage
Au Québec
Infrastructures: «On assiste en temps réel à l'effondrement du réseau»
«Il ne faut pas s'étonner ni s'offusquer de la sortie de Doug Ford»
Rattrapage
L'élection du PQ, une catastrophe?
«Il ne faut pas s'étonner ni s'offusquer de la sortie de Doug Ford»
Soutien à domicile: Québec officialise la rémunération des proches aidants
Rattrapage
«Mieux chez soi»
Soutien à domicile: Québec officialise la rémunération des proches aidants
Martin McGuire: la charge émotive du retour des «Nordiques»
Rattrapage
L'Avalanche ranime la nostalgie
Martin McGuire: la charge émotive du retour des «Nordiques»
«Le poste de transformation de Hampstead va être reconstruit complètement»
Rattrapage
Hydro-Québec
«Le poste de transformation de Hampstead va être reconstruit complètement»
Cinq ans dans le réseau public: les médecins privés en Cour supérieure
Rattrapage
Une discrimination selon l'âge?
Cinq ans dans le réseau public: les médecins privés en Cour supérieure
Jeux de Milan-Cortina: Mikaël Kingsbury sera l’un des porte-drapeaux du Canada
Rattrapage
La bonne nouvelle du jour
Jeux de Milan-Cortina: Mikaël Kingsbury sera l’un des porte-drapeaux du Canada
Le poids démographique du Québec en chute libre d'ici 2050
Rattrapage
Nouvelles statistiques
Le poids démographique du Québec en chute libre d'ici 2050