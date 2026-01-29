Expérience traumatisante

Une dizaine de présentatrices météo à la télé se disent victime de harcèlement.
Le Journal de Montréal rapporte que ces personnalités, parmi les plus connues du Québec, sont même victimes de menaces de mort depuis sept ans.
Elles reçoivent des lettres qui semblent provenir de la même personne.
Colette Provencher, qui fait partie de ces femmes, était au micro de Patrick Lagacé jeudi matin.
Autres sujets abordés
- Rémunération des proches aidants: la ministre de la Santé annoncera une nouvelle mesure de rémunération, bien que les détails et l'ampleur du budget de 22 millions $ soulèvent des questions sur le nombre réel de bénéficiaires;
- Transport médical par hélicoptère: le gouvernement de la CAQ est critiqué pour s'apprêter à octroyer un contrat à une entreprise de la Colombie-Britannique, malgré l'absence d'installations au Québec et des litiges en cours;
- Déclaration de Doug Ford: le premier ministre de l'Ontario a affirmé qu'une élection du Parti québécois serait une «catastrophe», une sortie qui fait réagir la sphère politique.