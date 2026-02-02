 Aller au contenu
Société
Sécurité incendie

Montréal songe à imposer l'entreposage obligatoire des batteries au lithium

le 2 février 2026 13:35

Luc Ferrandez
Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Nathalie Normandeau
Montréal songe à imposer l'entreposage obligatoire des batteries au lithium
La vélocité des incendies causés par les piles lithium-ion et le vieillissement de la population justifient l'étude de nouvelles mesures de sécurité, indique le Service de sécurité incendie de Montréal. / Framestock/ Adobe Stock

Le Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) envisage d'imposer de nouvelles normes de sécurité dans le cadre d'une refonte réglementaire prévue pour 2026.

Robert Rousseau, chef de division au SIM, explique que la vélocité des incendies causés par les piles lithium-ion et le vieillissement de la population justifient l'étude de deux mesures phares: l'obligation d'installer des gicleurs dans les constructions résidentielles neuves et des règles d'entreposage strictes pour les engins électriques (vélos, trottinettes).

Il y aurait toutefois une «contrepartie» majeure à une telle mesure: l'explosion des coûts de construction et les dommages matériels considérables causés par l'eau des gicleurs.

Écoutez Robert Rousseau du Service de sécurité incendie de Montréal et Suzanne Michaud, VP chez Assurances CAA-Québec, lundi, à La commission

