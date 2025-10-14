Honoraires en pharmacie

Le prix des médicaments d’ordonnance peut grandement varier d’une pharmacie à l’autre selon ce que nous apprend le magazine Protégez-vous.

Pour un même médicament, le prix peut doubler d’une pharmacie à une autre.

Écoutez le président de l’Ordre des pharmaciens du Québec, Jean-François Desgagné, aborder le tout, mardi matin, à l'émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Elle explique que les honoraires au pharmacien représentent le plus important facteur de variation de prix.

Il explique que l’absence de normes dans le secteur privé, la transparence des factures, et l’existence d’applications comparatives permettent aux patients de s’informer, tout en rappelant l’importance du suivi pharmaceutique et de la continuité du dossier patient.

Il souligne aussi que les honoraires couvrent un service global, pas seulement la préparation du médicament.