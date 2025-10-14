 Aller au contenu
Politique internationale
Jour sombre pour l’industrie forestière

Droits de douane de 45% sur le bois d’œuvre canadien: du jamais vu!

par 98.5

le 14 octobre 2025 12:45

Luc Ferrandez
Nathalie Normandeau
Droits de douane de 45% sur le bois d'œuvre canadien: du jamais vu!

Jour sombre pour l’industrie forestière, alors que les droits de douane de 45% sur le bois d’œuvre canadien entrent en vigueur ce mardi.

Sachant que le quart du bois d’œuvre qui entre aux États-Unis provient du Canada, quel impact pour notre industrie?

Écoutez l’économiste en chef au Conseil de l’industrie forestière du Québec, Michel Vincent, aborder le tout, mardi midi, à l’émission de Nathalie Normandeau et de Luc Ferrandez.

Il explique que l’administration Trump a imposé 45% de droits de douane sur le bois d’œuvre canadien, qui s’ajoutent à un précédent 35%, rendant les exportations vers les États-Unis presque impossibles.

Cette situation, qui dure depuis plus de 30 ans, cause des pertes d’emplois temporaires au Québec et au Canada, favorise les exportateurs européens comme la Suède et l’Allemagne et met en lumière les accusations américaines de subventions canadiennes malgré des réformes du régime forestier.

