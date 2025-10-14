Un magasinage plus efficace?

Les consommateurs québécois seront nombreux à utiliser l'intelligence artificielle cette année dans leur magasinage du temps des Fêtes.

Le recours à cette technologie en plein essor permettra-t-il de réduire le stress et d'économiser quelques dollars?

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.