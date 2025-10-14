Un magasinage plus efficace?

Les consommateurs québécois seront nombreux à utiliser l'intelligence artificielle cette année dans leur magasinage du temps des Fêtes.
Le recours à cette technologie en plein essor permettra-t-il de réduire le stress et d'économiser quelques dollars?
«Cette semaine, un autre sondage nous apprend qu'on va avoir l'aide de l'Intelligence artificielle pour trouver des suggestions cadeaux [...] Le phénomène prend de l'ampleur chaque jour et je prédis qu'à Noël, ça va être utile pour tout le monde, peu importe l'âge [...] J'ai fait quelques tests et c'est quand même assez impressionnant...»
- Presque deux mois après la rentrée scolaire, les jeunes du Cégep et de l’université qui ont un REEE bien garni en découvrent les bienfaits.