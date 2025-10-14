 Aller au contenu
Finances personnelles
Un magasinage plus efficace?

IA et cadeaux de Noël: «J'ai fait quelques tests et c'est assez impressionnant»

le 14 octobre 2025 07:29

Patrick Lagacé
Marie-Eve Fournier
IA et cadeaux de Noël: «J'ai fait quelques tests et c'est assez impressionnant»
Les consommateurs québécois seront nombreux à utiliser l'intelligence artificielle cette année dans leur magasinage du temps des Fêtes.

Le recours à cette technologie en plein essor permettra-t-il de réduire le stress et d'économiser quelques dollars?

Écoutez la chroniqueuse économie Marie-Eve Fournier à ce sujet, mardi, à Lagacé le matin.

«Cette semaine, un autre sondage nous apprend qu'on va avoir l'aide de l'Intelligence artificielle pour trouver des suggestions cadeaux [...] Le phénomène prend de l'ampleur chaque jour et je prédis qu'à Noël, ça va être utile pour tout le monde, peu importe l'âge [...] J'ai fait quelques tests et c'est quand même assez impressionnant...»

Marie-Eve Fournier

Autre sujet abordé

  • Presque deux mois après la rentrée scolaire, les jeunes du Cégep et de l’université qui ont un REEE bien garni en découvrent les bienfaits. 

