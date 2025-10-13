 Aller au contenu
Baseball
Défaite des Blue Jays 10-3 contre les Mariners

«La première partie, il ne fallait pas l'échapper celle-là» -Alex Agostino

par 98.5

0:00
9:36

Entendu dans

Les amateurs de sports

le 13 octobre 2025 20:29

Avec

Mario Langlois
Mario Langlois
Alex Agostino
Alex Agostino
«La première partie, il ne fallait pas l'échapper celle-là» -Alex Agostino
Les Blue Jays tirent de l'arrière 0-2 dans leur série contre les Mariners de Seattle. / (AP Photo/David J. Phillip)

Les Blue Jays ont subi une deuxième défaite en autant de rencontres contre les Mariners de Seattle, perdant par la marque de 10-3 à Toronto, les plaçant à 0-2 dans leur série 4 de 7 de championnat de la ligue américaine. 

Est-ce que Toronto gère bien sa rotation de lanceurs?

Écoutez l'analyse d'Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball à Cogeco Média, lundi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois. 

Autre sujet discuté: 

  • La série Dodgers-Brewers qui débute à Milwaukee.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Baseball majeur: les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud!
Lagacé le matin
Baseball majeur: les Dodgers de Los Angeles ont eu chaud!
0:00
4:12
«C'est une surprise qu'ils terminent en première place» -Alex Agostino
Les amateurs de sports
«C'est une surprise qu'ils terminent en première place» -Alex Agostino
0:00
7:49

Dernièrement dans Les amateurs de sports

Voir tout
CH: «Ce club-là est exceptionnel, mais il peut se planter» -Jérémie Rainville
Table ronde LNH
CH: «Ce club-là est exceptionnel, mais il peut se planter» -Jérémie Rainville
«Je les traite comme si c'était ma famille, et ils le savent» -Martin St-Louis
L'entraîneur du CH aux Amateurs de sports
«Je les traite comme si c'était ma famille, et ils le savent» -Martin St-Louis
Alouettes: «Davis Alexander a fait toute la différence» -Jean St-Onge
Un match spectaculaire pour Dequoy
Alouettes: «Davis Alexander a fait toute la différence» -Jean St-Onge
Hypothèse renforcée: «Hutson et Hugues, ensemble, ont débloqué ce dossier-là»
Signature de Lane Hutson
Hypothèse renforcée: «Hutson et Hugues, ensemble, ont débloqué ce dossier-là»
Matchs du CH à la TV: «Ça discute à plusieurs joueurs» -Hugues Léger
La valeur du sport
Matchs du CH à la TV: «Ça discute à plusieurs joueurs» -Hugues Léger
«Après le match du Canadien, hier soir, ça sent la coupe!» -Maxime Talbot
Les amateurs de sports - Ça sent la coupe
«Après le match du Canadien, hier soir, ça sent la coupe!» -Maxime Talbot
«Je vois beaucoup de positif dans les deux premiers matchs» -Alexandre Pratt
Premier trio
«Je vois beaucoup de positif dans les deux premiers matchs» -Alexandre Pratt
Canada-Australie: la table est mise
Soccer au stade Saputo
Canada-Australie: la table est mise
«Les Canadiens n'ont pas le choix de donner une volée aux Blackhawks» -Roussel
Les amateurs de sports
«Les Canadiens n'ont pas le choix de donner une volée aux Blackhawks» -Roussel
«Je suis très confiant de voir le Rocket comme une des bonnes équipes»
Ligue américaine
«Je suis très confiant de voir le Rocket comme une des bonnes équipes»
«Il y a un gros bull's eye sur Martin St-Louis et les Canadiens» -Louis Jean
L'effet de surprise est terminé
«Il y a un gros bull's eye sur Martin St-Louis et les Canadiens» -Louis Jean
«Jamais je ne vais être confortable au centre» -Jeff Gorton
Grande entrevue
«Jamais je ne vais être confortable au centre» -Jeff Gorton
«Nous sommes affamés, plus que jamais» -Jeff Gorton
Saison 2025-2026 des Canadiens
«Nous sommes affamés, plus que jamais» -Jeff Gorton
«Je pense que nous allons voir le réel potentiel cette année» -José Théodore
Le jeune noyau des Canadiens
«Je pense que nous allons voir le réel potentiel cette année» -José Théodore
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Bonsoir les sportifs
En direct
Bonsoir les sportifs
En ondes jusqu’à 00:00