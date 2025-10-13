Défaite des Blue Jays 10-3 contre les Mariners

Les Blue Jays ont subi une deuxième défaite en autant de rencontres contre les Mariners de Seattle, perdant par la marque de 10-3 à Toronto, les plaçant à 0-2 dans leur série 4 de 7 de championnat de la ligue américaine.

Est-ce que Toronto gère bien sa rotation de lanceurs?

Écoutez l'analyse d'Alex Agostino, dépisteur des Phillies de Philadelphie et expert baseball à Cogeco Média, lundi, aux Amateurs de sports avec Mario Langlois.

Autre sujet discuté: