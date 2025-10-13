Steve Bégin et sa fille Maylia discutent de leur implication dans la campagne «J'aime mon dys», organisée en octobre au Québec pour sensibiliser aux troubles d'apprentissage comme la dyslexie et le TDAH.

Ils partagent leur expérience personnelle, l'impact du diagnostic précoce, l'utilisation d’outils comme Lexibar, et l’importance de briser l’isolement des jeunes concernés.

Steve évoque aussi son retour aux études via Challenge You, soulignant la persévérance et la réussite malgré ses difficultés scolaires.

Écoutez leur témoignage, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.