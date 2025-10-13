 Aller au contenu
Société
La campagne «J'aime mon DYS»

«Ça change complètement ma vision sur l'école, ma motivation» - Maylia Bégin

par 98.5

0:00
9:54

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 13 octobre 2025 18:28

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
«Ça change complètement ma vision sur l'école, ma motivation» - Maylia Bégin
Le Québec maintenant / Cogeco Média

Steve Bégin et sa fille Maylia discutent de leur implication dans la campagne «J'aime mon dys», organisée en octobre au Québec pour sensibiliser aux troubles d'apprentissage comme la dyslexie et le TDAH.

Ils partagent leur expérience personnelle, l'impact du diagnostic précoce, l'utilisation d’outils comme Lexibar, et l’importance de briser l’isolement des jeunes concernés.

Steve évoque aussi son retour aux études via Challenge You, soulignant la persévérance et la réussite malgré ses difficultés scolaires. 

Écoutez leur témoignage, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

