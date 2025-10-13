Cessez-le-feu Israël-Hamas

Donald Trump et son administration ont joué un rôle central dans la signature d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, avec l’intervention de médiateurs américains, et la participation du Qatar et de l’Égypte.
Par contre, Gaza ne sera pas reconstruite bientôt.
Qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que le cessez-le-feu sera respecté?
Autres sujets abordés:
- Trump envisage de fournir des missiles Tomahawk à l’Ukraine pour accroître la pression sur Vladimir Poutine;
- Les Américains ressentent les effets des tarifs douaniers, selon Goldman Sachs.