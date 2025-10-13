Cessez-le-feu Israël-Hamas

Donald Trump et son administration ont joué un rôle central dans la signature d’un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas, avec l’intervention de médiateurs américains, et la participation du Qatar et de l’Égypte.

Par contre, Gaza ne sera pas reconstruite bientôt.

Qu'est-ce qui va se passer?

Est-ce que le cessez-le-feu sera respecté?

Écoutez la chronique américaine de Valérie Beaudoin, lundi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.

Autres sujets abordés: