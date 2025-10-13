Sondage léger, élections municipales à Montréal

Est-ce la fin du développement des pistes cyclables à Montréal?

Un sondage Léger révèle que 56 % des Montréalais jugent négatif le développement des pistes cyclables, y préférant l’ouverture de centres d’injection supervisée (32 % d’opposition).

Soraya Martinez Ferrara devance Luc Rabouin dans les intentions de vote, mais 40 % des électeurs restent indécis, soulignant un fort désir de changement et des enjeux majeurs autour du transport, de l’itinérance et de la criminalité à Montréal.

Écoutez Sébastien Dallaire, VP exécutif pour l'est du Canada chez Léger, expliquer le tout, lundi au Québec maintenant avec Philippe Cantin.