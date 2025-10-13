En dépit du traité de paix

Le président américain Donald Trump a déclaré que la paix régnait désormais au Moyen-Orient, lundi, depuis l'Égypte.

Qu'arrive-t-il à partir de maintenant à Gaza?

Écoutez Thomas Juneau, professeur agrégé à l’École supérieure d’affaires publiques et internationales de l’Université d’Ottawa, à ce sujet, avec l'animateur Philippe Cantin.

Le professeur Juneau admet que nous sommes en droit de souffler un peu et de célébrer la paix qui s'amorce, mais il est inquiet pour la suite.