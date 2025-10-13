Les faibles précipitations reçues depuis le début de l'été causent des problèmes de gestion de l'eau potable dans plusieurs municipalités de la province.

C'est le cas de Saint-Ferdinand, au Centre-du-Québec, qui doit s'alimenter auprès de municipalités voisines pour alimenter sa population en eau. Quatre camions-citernes assurent le transport de plusieurs milliers de litres d'eau de façon quotidienne.

Écoutez le maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, Yves Charlebois, ainsi qu'Alain Lavallière, propriétaire d'AL Marine réagir à ce sujet, lundi, à La commission.

Le maire de Saint-Ferdinand espère que les précipitations soient plus généreuses dans les prochaines semaines pour renflouer les réserves.