Les faibles précipitations reçues depuis le début de l'été causent des problèmes de gestion de l'eau potable dans plusieurs municipalités de la province.
C'est le cas de Saint-Ferdinand, au Centre-du-Québec, qui doit s'alimenter auprès de municipalités voisines pour alimenter sa population en eau. Quatre camions-citernes assurent le transport de plusieurs milliers de litres d'eau de façon quotidienne.
Écoutez le maire de la municipalité de Saint-Ferdinand, Yves Charlebois, ainsi qu'Alain Lavallière, propriétaire d'AL Marine réagir à ce sujet, lundi, à La commission.
Le maire de Saint-Ferdinand espère que les précipitations soient plus généreuses dans les prochaines semaines pour renflouer les réserves.
«Il faudrait vraiment qu'il pleuve environ 100 millimètres de pluie d'ici un mois pour renflouer nos puits, puis tout fonctionnerait normalement.»