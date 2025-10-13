Cessez-le-feu au Moyen-Orient

Alors que le cessez-le-feu est entré en vigueur dans les derniers jours, les Palestiniens qui avaient fui vers le sud du territoire tentent de retourner à leurs domiciles.
Les dégâts sur les bâtiments sons considérables si bien qu'on estime que 80% des infrastructures des grandes villes ont été totalement détruites par les bombardements israéliens.
De plus, la population requiert toujours une aide humanitaire immédiate. Ils seraient deux millions à avoir besoin d'aide alimentaire et médicale en urgence.
Écoutez François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises humanitaires parler des prochaines étapes qui attendent la population palestinienne, lundi, à La commission.
«Il y a des chiffres incroyables. On parle de 50 000 personnes qui ont eu des amputations dans les derniers mois. Des amputations, évidemment, qui ont été faites sur le bord d'une table. Alors, il y a beaucoup de besoins très spécifiques et très spécialisés pour une des populations qui a le plus souffert dans les deux dernières années.»