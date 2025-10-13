Cessez-le-feu au Moyen-Orient

Alors que le cessez-le-feu est entré en vigueur dans les derniers jours, les Palestiniens qui avaient fui vers le sud du territoire tentent de retourner à leurs domiciles.

Les dégâts sur les bâtiments sons considérables si bien qu'on estime que 80% des infrastructures des grandes villes ont été totalement détruites par les bombardements israéliens.

De plus, la population requiert toujours une aide humanitaire immédiate. Ils seraient deux millions à avoir besoin d'aide alimentaire et médicale en urgence.

Écoutez François Audet, directeur de l'Observatoire canadien sur les crises humanitaires parler des prochaines étapes qui attendent la population palestinienne, lundi, à La commission.