Ma vie en Hugorama

Hugo Meunier évoque une semaine marquée par le décès soudain du photographe Olivier Jean (La Presse) et le suicide d'un jeune de 18 ans, malgré ses démarches auprès d’un organisme d’aide sur la Rive-Sud, soulignant la crise des ressources en santé mentale et les longues listes d’attente.

Il critique le manque de communication du ministre Lionel Carmant et conclut sur une note d’espoir avec l’entrevue de Marie-Marie-Annick Lépine (Cowboys Fringants) et la sortie de son album Le cœur est un rêveur, symbole de résilience après la perte de Karl Tremblay.

Écoutez-le évoquer sa semaine plutôt désagréable, vendredi, au Québec maintenant avec Philippe Cantin.