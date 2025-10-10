 Aller au contenu
Société
Sanctions imposées

Parents toxiques: «Je suis déçu qu'on en soit rendu là» -Jean-Luc Brassard

par 98.5

0:00
10:08

Entendu dans

Le Québec maintenant

le 10 octobre 2025 16:27

Avec

Philippe Cantin
Philippe Cantin
Parents toxiques: «Je suis déçu qu'on en soit rendu là» -Jean-Luc Brassard
Québec a annoncé des mesures pour sévir contre les parents agressifs dans les arénas. / Adobe Stock

Le gouvernement du Québec, par la voix de la ministre Isabelle Charest, a annoncé des mesures pour sévir contre les parents agressifs dans les arénas et sur les terrains de sport.

Cette initiative, qui donnerait au Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport des outils, est accueillie avec une profonde déception par le champion olympique Jean-Luc Brassard.

Écoutez Jean-Luc Brassard, champion olympique et chroniqueur, commenter cette décision du gouvernement du Québec.

«Je suis surtout déçu qu'on en soit rendu là, mais c'était peut être la seule solution. Déçu, parce que je ne sais pas quelle tangente prend le sport. Évidemment, on ne peut pas généraliser non plus, c'est pas tous les parents qui sont fautifs, heureusement. Mais malheureusement, ceux qui le sont créent un malaise immense.»

Jean-Luc Brassard

Parce que vous voulez tout savoir!

Ne manquez rien de l’actualité, des chroniques ou moments forts de vos animateurs et émissions préférés.

En m’abonnant, j’accepte de recevoir des communications par courriel de Cogeco Média et de ses sociétés affiliées, y compris des nouvelles, des mises à jour, des activités et des concours. Vous pouvez vous désabonner en tout temps en utilisant le lien au bas de nos courriels ou en nous contactant par le biais de notre Politique en matière de protection des renseignements personnels. Veuillez noter, cependant, que nous pouvons continuer à vous envoyer des communications liées au service et d’autres communications non commerciales. Ce site est protégé par reCAPTCHA et la politique de confidentialité de Google et les les conditions d'utilisation s'appliquent.

Vous aimerez aussi

Quoi attendre de l'enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds?
Le Québec maintenant
Quoi attendre de l'enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds?
0:00
3:36
Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
La commission
Pour ou contre les réceptionnistes virtuelle?
0:00
8:57

Dernièrement dans Le Québec maintenant

Voir tout
À 22 ans, Zachary Bolduc fait déjà sensation avec les Canadiens
La saison de la LNH est lancée
À 22 ans, Zachary Bolduc fait déjà sensation avec les Canadiens
«On nous a traité comme des terroristes et sans aucune raison» -Nimâ Machouf
Flottille pour Gaza
«On nous a traité comme des terroristes et sans aucune raison» -Nimâ Machouf
Le retour de la chanteuse Maryse Letarte
«Je sens un changement m’envahir»
Le retour de la chanteuse Maryse Letarte
La gagnante du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump
Maria Corina Machado remporte les honneurs
La gagnante du Nobel de la paix dédie son prix à Donald Trump
Quoi attendre de l'enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds?
Sécurité routière
Quoi attendre de l'enquête publique sur les décès impliquant des camions lourds?
Les mouvances financières de la Ligue nationale de hockey
Hockey
Les mouvances financières de la Ligue nationale de hockey
Une stratégie intéressante sur le principe, mais...
Nouvelle stratégie industrielle de Mélanie Joly
Une stratégie intéressante sur le principe, mais...
L'accord de paix est une victoire pour Donald Trump
Cessez-le-feu entre Israël et le Hamas
L'accord de paix est une victoire pour Donald Trump
«Mark Carney a un manque de respect» -Dimitri Soudas
Mince utilisation du français
«Mark Carney a un manque de respect» -Dimitri Soudas
«Le duo de la semaine c'est Carney-Trump» -Nathalie Normandeau
Résumé sportif de l'actualité politique
«Le duo de la semaine c'est Carney-Trump» -Nathalie Normandeau
Rio Tinto fermera à Sorel: «Nos efforts de diversification ont été infructueux»
Déclin du marché
Rio Tinto fermera à Sorel: «Nos efforts de diversification ont été infructueux»
Luke Combs et Macy Gray de retour à Montréal
Spectacles
Luke Combs et Macy Gray de retour à Montréal
Une hausse de 26% des incidents canins en trois ans
Qui est responsable?
Une hausse de 26% des incidents canins en trois ans
«J'avoue être soufflé d'une façon très négative par le contenu»
Projet de Constitution pour le Québec
«J'avoue être soufflé d'une façon très négative par le contenu»
L’écoute en direct débutera à la suite de ce message publicitaire.
Le Québec maintenant
En direct
Le Québec maintenant
En ondes jusqu’à 18:30