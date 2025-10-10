Sanctions imposées

Le gouvernement du Québec, par la voix de la ministre Isabelle Charest, a annoncé des mesures pour sévir contre les parents agressifs dans les arénas et sur les terrains de sport.
Cette initiative, qui donnerait au Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport des outils, est accueillie avec une profonde déception par le champion olympique Jean-Luc Brassard.
Écoutez Jean-Luc Brassard, champion olympique et chroniqueur, commenter cette décision du gouvernement du Québec.
«Je suis surtout déçu qu'on en soit rendu là, mais c'était peut être la seule solution. Déçu, parce que je ne sais pas quelle tangente prend le sport. Évidemment, on ne peut pas généraliser non plus, c'est pas tous les parents qui sont fautifs, heureusement. Mais malheureusement, ceux qui le sont créent un malaise immense.»