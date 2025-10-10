Sanctions imposées

Le gouvernement du Québec, par la voix de la ministre Isabelle Charest, a annoncé des mesures pour sévir contre les parents agressifs dans les arénas et sur les terrains de sport.

Cette initiative, qui donnerait au Protecteur de l'intégrité en loisir et en sport des outils, est accueillie avec une profonde déception par le champion olympique Jean-Luc Brassard.

Écoutez Jean-Luc Brassard, champion olympique et chroniqueur, commenter cette décision du gouvernement du Québec.