Sécurité routière

L'enquête publique ordonnée par le coroner en chef sur les décès impliquant des camions lourds est une réponse directe à l'inquiétante augmentation des accidents.

En 2023, 57 décès impliquaient un camion lourd ou un train routier, et ce chiffre est passé à 77 en 2024.

Bien que l'initiative soit saluée, les acteurs du milieu, comme les contrôleurs routiers, craignent que les recommandations ne restent lettre morte, à l'image des suites de l'accident des Éboulements en 1997.

Écoutez la journaliste Any Guillemette faire le point sur l'enquête publique ordonnée par le coroner en chef, au micro de Philippe Cantin, vendredi.